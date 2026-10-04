Юстиция Норвегии впервые с 2006 года возвращается к реальным срокам за неявку

Судебная система Норвегии инициировала коренной пересмотр судебной практики в отношении уклонения от срочной воинской службы, рассматривая возможность возврата к реальным тюремным срокам впервые с 2006 года, сообщает телеканал TV 2. В суде округа Хёугаланд и Суннхордланн завершился процесс над 25-летним гражданином, проигнорировавшим призывную повестку в лагерь Мадла в Ставангере весной 2023 года.

Прокуратура потребовала назначить обвиняемому реальное тюремное заключение, указав, что фундаментальное ухудшение военно-политической обстановки в Европе и кризис вокруг Украины больше не позволяют сохранять прежний мягкий режим. С 2006 года Верховный суд страны направлял подобные дела по пути условного осуждения, однако в данном вердикте суд постановил, что геополитические реалии требуют ужесточения репрессивных мер. Конкретный обвиняемый избежал немедленной отправки в камеру исключительно из-за процессуальной волокиты следствия, растянувшейся почти на два года.

Полицейские юристы намерены оспорить решение в апелляционном порядке для окончательного закрепления новой нормы. Аналитики подчеркивают, что власти королевства посылают ясный сигнал обществу о безусловной обязательности призыва в условиях модернизации национальной обороны.

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