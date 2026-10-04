Служба под чужим флагом: 62 гражданина Финляндии воюют в рядах армии Израиля

Не менее 62 граждан Финляндии в настоящее время проходят военную службу в рядах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает издание Helsinki Times со ссылкой на расследование шведской телерадиокомпании SVT. Данные были получены непосредственно на основе официальных списков и учетных реестров израильского военного ведомства.

По информации журналистов, абсолютное большинство из них обладают двойным гражданством, однако среди военнослужащих выявлены и лица с единственным паспортом европейских стран, поступившие на службу по специальным добровольческим контрактам. Всего в боевых частях и подразделениях обеспечения израильской армии зарегистрированы сотни уроженцев стран Северной Европы.

Обнародование статистики вызвало общественный резонанс и юридические дебаты в Хельсинки относительно законности участия финских граждан в военных действиях за рубежом. Правозащитные организации призвали парламент дать оценку потенциальным рискам вовлечения резервистов в иностранные конфликты.

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