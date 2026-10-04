СМИ: на Украине младший капрал британской армии погиб при взрыве во время испытаний новой системы обороны

В ходе испытаний новой оборонительной системы, которые проводили украинские военные, погиб военнослужащий Великобритании. Младший капрал 28-летний Джордж Хули из Парашютного полка скончался в результате взрыва. Об этом сообщает телеканал BBC.

Инцидент произошел утром 6 декабря 2025 года вдали от линии боевого соприкосновения. Командир Хули рассказал военным следователям, что услышал внезапный громкий взрыв и увидел вспышку. Он стоял спиной к месту происшествия и не видел причину взрыва, однако понял, что эпицентр находился там, где находился военнослужащий .

В результате взрыва военнослужащий получил множественные ранения. После получения травм он перенес хирургическую операцию, однако спасти его не удалось. Джордж Хули скончался 9 декабря в одной из больниц Киева.

Изучение обстоятельств гибели британского военнослужащего велось в закрытом режиме. Часть материалов расследования не подлежит разглашению.

Лондон официально признает присутствие на украинской территории небольшого числа британских военных, которые занимаются поддержкой ВСУ и охраной дипломатических объектов. Однако о нахождении на территории Украины британских десантников до момента гибели Хули публично не сообщалось.

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