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Политика Сюжет: Новости СВО 3606

СМИ: на Украине младший капрал британской армии погиб при взрыве во время испытаний новой системы обороны

Стали известны обстоятельства гибели британского военнослужащего на Украине

Стали известны обстоятельства гибели британского военнослужащего на Украине
Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat, Варсегова Юлия

В ходе испытаний новой оборонительной системы, которые проводили украинские военные, погиб военнослужащий Великобритании. Младший капрал 28-летний Джордж Хули из Парашютного полка скончался в результате взрыва. Об этом сообщает телеканал BBC.

Инцидент произошел утром 6 декабря 2025 года вдали от линии боевого соприкосновения. Командир Хули рассказал военным следователям, что услышал внезапный громкий взрыв и увидел вспышку. Он стоял спиной к месту происшествия и не видел причину взрыва, однако понял, что эпицентр находился там, где находился военнослужащий .

В результате взрыва военнослужащий получил множественные ранения. После получения травм он перенес хирургическую операцию, однако спасти его не удалось. Джордж Хули скончался 9 декабря в одной из больниц Киева.

Изучение обстоятельств гибели британского военнослужащего велось в закрытом режиме. Часть материалов расследования не подлежит разглашению.

Лондон официально признает присутствие на украинской территории небольшого числа британских военных, которые занимаются поддержкой ВСУ и охраной дипломатических объектов. Однако о нахождении на территории Украины британских десантников до момента гибели Хули публично не сообщалось.

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Автор:
Армия Россия Киев Великобритания
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