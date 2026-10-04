СМИ пишут, что Кличко проговорился о конце «безопасного периода» столицы

Заявление мэра Киева Виталия Кличко о «очень драматичной» ситуации в столице отражает новый этап войны, пишет The New York Times. По данным издания, привычная относительная безопасность, которой город пользовался большую часть конфликта, фактически исчезла.

NYT отмечает, что слова Кличко совпали с настроениями, которые в последние недели усиливаются среди жителей Киева. Если раньше переполненные кафе и салоны красоты символизировали относительное спокойствие, то теперь над городом «целыми днями жужжат беспилотники», вызывая почти непрерывные сигналы воздушной тревоги.

Издание предупреждает, что удары по киевским мостам могут ещё сильнее нарушить привычный ритм жизни. На прошлой неделе Минобороны России сообщило о поражении автожелезнодорожного моста через Днепр, по которому перевозили войска и грузы для ВСУ. На следующий день был поражён ещё один мост.

После этого Кличко объявил об ограничениях движения по Южному мосту, мосту Патона и метромосту. Позже власти уточнили: движение по четырём мостам будут перекрывать на время воздушной тревоги.

СМИ сообщают, что из‑за перекрытия мостов движение в Киеве оказалось парализовано. Жители вынуждены переходить переправы пешком. Параллельно фиксируется массовый отъезд людей из города — предложение свободных квартир для аренды растёт стремительно.

NYT подчёркивает: заявление Кличко стало одним из первых публичных признаний того, что прежний «островок относительной безопасности» для Киева больше не существует.

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