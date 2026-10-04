СМИ узнали, чем омрачен визит Мерца в Киев

По данным издания Politico, однодневный незапланированный визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев оказался сопряжён с напряжённостью — она связана с расхождением позиций по вопросу вступления Украины в Евросоюз.

Мерц прибыл в украинскую столицу в воскресенье утром. Ожидается, что в ходе поездки прозвучат новые обязательства по оказанию Украине военной, финансовой и экономической поддержки. При этом атмосферу визита осложняют разногласия относительно темпов интеграции Киева в ЕС.

Как напоминает Politico, канцлер ранее высказывал сомнения в том, что Украина сможет стать полноправным членом Евросоюза в обозримом будущем. В качестве альтернативы он выдвигал идею «ассоциированного членства»: такой статус дал бы стране доступ к единому рынку ЕС, а также возможность присутствовать в качестве наблюдателя в Совете ЕС, Европейской комиссии и Европарламенте — но без права голоса. Владимир Зеленский не принял это предложение.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее отмечала, что государства — участники ЕС пока не готовы назвать Украине конкретную дату вступления в союз. Кроме того, ряд европейских стран открыто выступают против присоединения Киева к блоку.