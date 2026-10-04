США и Канада отработали в Арктике быструю переброску HIMARS и F-35

Американские и канадские военные провели операцию Tundra Merlin в арктическом регионе Аляски. В ходе учений отрабатывалась быстрая переброска ракетных систем и авиации для действий вблизи российских рубежей, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на генерал-лейтенанта ВВС США Роберта Дэвиса.

В западной части штата была развернута мобильная ракетная система HIMARS и радар AN/TPQ-53. Технику доставили на борту самолета C-17 Королевских ВВС Канады. Эти силы интегрировали с истребителями F-35 и F-16, а также самолетом-заправщиком KC-135.

Командование Северной зоны США заявило об успешной синхронизации удара по наземной цели на расстоянии около 135 миль силами F-35 и HIMARS. Одновременно истребители F-16 отрабатывали перехват F-35, выполнявших роль условных воздушных целей. Главная задача маневров — продемонстрировать скорость переброски войск в удаленные районы и их объединение в единую систему огневого поражения и противовоздушной обороны.

Ранее, с 18 по 22 сентября, союзники отработали совместный морской ударный сценарий в 100 морских милях к северу от Датч-Харбора. В учениях участвовали надводные и подводные корабли Береговой охраны США и ВМС Канады, патрульная авиация, а также базирующиеся на Аляске F-35 и самолеты ДРЛОиУ E-3. Военные проверяли скорость передачи данных между кораблями и самолетами для обнаружения и поражения морских целей.

Генерал Дэвис отметил, что таяние льдов делает Арктику более доступной, что усиливает активность в регионе. Он указал на наращивание военного потенциала Россией и Китаем. По словам американского генерала, операция Tundra Merlin призвана показать способность США быстро перемещать силы по Аляске, связывать сухопутные, морские и воздушные группировки и создавать боеспособную оборону до того, как противник решит испытать северный рубеж страны.

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