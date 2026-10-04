Стало известно, чем завершились переговоры Мерца и Зеленского в Киеве

Politico: Мерц и Зеленский не договорились о перспективах членства Украины в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский не смогли согласовать формат дальнейшего сближения Киева с Евросоюзом во время встречи в украинской столице. Об этом Politico сообщило со ссылкой на источники.

По данным издания, Мерц усомнился, что Украина сможет вступить в ЕС в ближайшие годы. Вместо полноценного членства он, как утверждают собеседники газеты, предложил предоставить Киеву доступ к единому рынку и статус наблюдателя в Совете ЕС, Еврокомиссии и Европарламенте — без права голоса. Зеленский эту инициативу не поддержал, настаивая на полноправном членстве Украины в объединении.

Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС летом 2022 года. Переговорный процесс включает 33 главы, объединённые в шесть тематических кластеров. Его начало не означает автоматического принятия страны в Евросоюз и не устанавливает сроков вступления.

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