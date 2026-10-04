Стало известно, как ВСУ издеваются над жителями оккупированного Херсона

Сальдо сообщил о жалобах жителей Херсона на мародёрство со стороны ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале заявил, что военнослужащие 34-й бригады ВСУ могли ограбить частный дом в подконтрольном Киеву Херсоне.

По его словам, об инциденте ему сообщил источник, а происходящее попало на запись камеры наблюдения.

Сальдо утверждает, что дом находится возле перекрёстка улиц Крымской и Субботы. Он также заявил, что жители города сообщают о многочисленных случаях краж из домов и квартир, но, по их словам, обращения в полицию не приводят к результату.

Комментируя видео, губернатор отметил, что участники записи выглядят непринуждённо. По его словам, один из них заинтересовался найденной в доме шляпой. Сальдо добавил, что рассчитывает на расследование подобных случаев.

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