Стало известно о рабочем графике Путина на следующую неделю

Президент Путин посетит саммит СНГ в Туркменистане и встретится с педагогами

Президент Российской Федерации Владимир Путин на предстоящей неделе совершит поездку в Туркменистан, где примет участие в саммите Содружества Независимых Государств. О планах главы государства сообщил журналист программы «Вести» Павел Зарубин, отметив, что российский лидер вновь отправится в зарубежную командировку.

Помимо участия в саммите СНГ, в графике президента на ближайшие дни запланирован целый ряд других значимых мероприятий. В частности, 5 октября, когда в стране отмечается День учителя, Владимир Путин проведёт встречу с лауреатами конкурса «Учитель года». Кроме того, в президентском плане на предстоящую неделю значится открытие одного из высокотехнологичных предприятий.

Ещё одним важным пунктом программы станет совещание с членами Совета безопасности Российской Федерации, в ходе которого, как правило, обсуждаются ключевые вопросы внутренней и внешней политики, а также стратегические аспекты национальной безопасности.

Предстоящая неделя для Владимира Путина будет включать как международную составляющую в виде участия в саммите СНГ в Туркменистане, так и внутрироссийские события, связанные с образовательной сферой, промышленностью и работой Совета безопасности.

Читайте материалы на данную тему: "В Кремле сообщили о начале подготовки к новой прямой линии Путина"

"Путин поздравил Космические войска с профессиональным праздником"

"МК" в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом".