“Так больше продолжаться не может”: десятки тысяч вышли протестовать против жилищного кризиса

Десятки тысяч людей вышли на улицы Мадрида и других испанских городов, требуя принятия мер по преодолению нарастающего жилищного кризиса после того, как оппозиция отменила правительственные меры.

Демонстранты в субботу размахивали плакатами, призывающими к всеобщей забастовке, после того как в пятницу парламент отклонил меры, разработанные для подавления массового недовольства в связи с выселением 87-летней женщины из Мадрида и другими жилищными проблемами.

Власти заявили, что протестовали 70 000 человек. Организаторы называют цифру в 500 000 человек, пишет The Guardian.

“Это позор”, - сказал агентству Рейтер 26-летний Нандо де Ангуло, который присоединился к акции протеста в Мадриде. “Это только доказывает, что именно мы, люди, должны приспосабливаться к политическим партиям, а не политики к тому, чего хотят люди, и так больше продолжаться не может”.

Премьер-министр Испании Педро Санчес может объявить о досрочных выборах на ноябрь после того, как законопроект не был принят, сообщили в пятницу испанские СМИ.

Демонстрации стали главной темой для обсуждения в стране, вдохнув новую жизнь в испытывающее трудности правительство Санчеса и отвлекая внимание от последствий недавних событий с мигрантским набегом на Сеуту.

В субботу в 50 городах Испании прошли мирные протесты. В Валенсии на юго-востоке страны демонстранты столкнулись с полицией, которая применила резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, отмечает The Guardian. Около 30 человек смогли проникнуть в Город искусств и наук, знаковое культурное здание в Валенсии, но были выдворены полицией.

Один из протестующих в Мадриде, 26-летний библиотекарь Маркос Сайнс, рассказал, что раньше они с друзьями снимали двухкомнатную квартиру за 900 евро (1000 долларов) в месяц, но теперь однокомнатная квартира часто стоит 1000 евро — это половина средней месячной зарплаты в столице.

Он сказал AFP, что будет протестовать против резких скачков арендной платы, “пока кто-нибудь не осмелится все это регулировать, поскольку в противном случае нам всем придется уехать из Мадрида, и это было бы позором, поскольку я сам из Мадрида”.

А 31-летний Хавьер, установщик солнечных панелей, сказал: “Мы требуем соблюдения фундаментальных прав: достойного жилья, стабильности и условий, позволяющих нам построить проект достойной жизни”. Он добавил: “Я трачу половину своей зарплаты на крошечную комнату”.

“То, что мы чувствуем на улицах, - это новая энергия, которую мы не видели долгое время, энергия, которая показывает, что за восемь дней народной власти можно добиться большего, чем за восемь лет прогрессивного правления”, – заявляет Валерия Раку, один из представителей Профсоюза арендаторов, организовавшего акцию протеста. “Теперь начинается настоящая политика – политика, которая всегда принадлежала народу и которая раз и навсегда вернется на улицы”, - сказала она.

Поздно вечером в субботу группы ультраправых протестующих, некоторые из которых отдавали нацистские приветствия, попытались проникнуть в лагерь в Мадриде, но были заблокированы полицией.

На одном из видеороликов, размещенных на веб-сайте испанской ежедневной газеты El País, было видно, как полиция преследует по улицам нескольких членов группы, и газета также сообщила, что полицейские произвели три ареста.

В пятницу возглавляемая Санчесом коалиция социалистов выдвинула два законопроекта, включающих ряд мер, направленных на улучшение доступа к жилью, — от запрета на выселение до 2030 года до регулирования краткосрочной аренды и аренды покомнатно.

Несмотря на возмущение протестующих у здания парламента, консервативная Народная партия, ультраправая партия «Вокс» и каталонская партия «Юнионистская партия Каталонии», выступающая за независимость Каталонии, проголосовали против обоих законопроектов. Народная партия заявила, что проголосовала в соответствии со своим убеждением в том, что лучший способ справиться с кризисом — это строительство, а не регулирование. «Жильё становится более доступным не благодаря законодательным актам, а благодаря строительству новых домов», — заявил депутат Хуан Браво.

Новость об отклонении законопроектов была встречена свистом и криками «позор». «Ваши прибыли — наше горе», — скандировали протестующие.

Долго копившееся недовольство стремительным ростом цен на жильё вылилось в массовые протесты в конце прошлого месяца, когда 87-летнюю Марикармен Абаскаль, прикованную к инвалидному креслу, выселили из дома, в котором она прожила 70 лет. Пожилая женщина заявила, что не может позволить себе повышение арендной платы на 230 %, которого потребовал инвестиционный фонд, купивший её квартиру.