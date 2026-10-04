Токио может пойти на сближение с Москвой после одного шага Вашингтона

Япония может скорректировать свою политику в отношении России, если администрация президента США Дональда Трампа начнет смягчать ограничения против Москвы. Такое мнение высказал эксперт Международного клуба «Валдай» политолог Андрей Кортунов.

По его оценке, в последние годы отношения России и Японии продолжали ухудшаться. Среди факторов, осложнивших диалог Москвы и Токио, Кортунов назвал реакцию японской стороны на визит президента России Владимира Путина на Курильские острова, а также новые санкционные решения японских властей, пишет NEWS.ru.

Политолог считает, что нынешняя динамика пока не указывает на скорое восстановление прежнего уровня двусторонних связей. При этом многое, по его мнению, будет зависеть не только от действий Москвы и Токио, но и от дальнейшей политики Вашингтона в отношении России.

Кортунов предположил, что японские власти будут внимательно следить за решениями администрации Трампа. Если США начнут постепенно ослаблять санкционное давление на Москву, аналогичный вариант может рассмотреть и Япония.

По мнению эксперта, американский курс остается важным ориентиром для Токио. Поэтому возможные изменения в отношениях США и России способны повлиять и на российско-японские связи.

При этом пока Япония продолжает расширять ограничительные меры. 2 октября Токио объявил о новых санкциях, включив в соответствующие списки 33 российских компании и девять физических лиц. Ограничения также затронули 35 судов, которые японская сторона связывает с Россией.

На этом фоне Владимир Путин ранее заявил, что Москва заинтересована в хороших и добрососедских отношениях с Японией. Президент России назвал среди возможных направлений сотрудничества экономику, экологию и совместные научные исследования. Одновременно он подчеркнул, что санкции в двусторонних отношениях вводила японская сторона.

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