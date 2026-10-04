Трамп сделал заявление о главах ядерных держав

Президент США Дональд Трамп заявил о важности поддержания конструктивных отношений с руководителями других государств, которые обладают ядерным потенциалом. Об этом американский лидер сообщил в субботу во время своего выступления на митинге в штате Огайо.

В ходе выступления Трамп напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин недавно покинул территорию Соединенных Штатов, имея в виду государственный визит китайского лидера, который прошел с 23 по 25 сентября. Глава американской администрации рассказал, что его ранее спрашивали, почему он проявляет такую любезность по отношению к китайскому руководителю.

Трамп задал риторические вопросы аудитории, объясняя свои действия. Он поинтересовался, разве не является хорошей практикой ладить с лидерами огромных государств, обладающих ядерным арсеналом, и разве не здорово поддерживать с ними хорошие отношения. По словам Трампа, он отлично ладит не только с Си Цзиньпином, но и с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

При этом американский лидер сделал резкое исключение для Ирана. Он подчеркнул, что у исламской республики никогда не будет ракеты, оснащенной ядерной боеголовкой. Стоит отметить, что власти Ирана неоднократно заявляли на официальном уровне, что не стремятся к получению ядерного оружия и не имеют соответствующих планов.

Стоит отметить, что выступление президента состоялось на фоне приближающихся промежуточных выборов в США, которые назначены на 3 ноября. На этих выборах американцы будут избирать весь состав палаты представителей и часть сената. От итогов голосования будет зависеть расстановка сил в законодательной ветви власти на вторую половину срока полномочий Дональда Трампа.

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