Президент США Дональд Трамп заявил, что жители страны чувствуют себя дезориентированными из-за необходимости дважды в год переводить часы на летнее и зимнее время. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По словам американского лидера, эта процедура вызывает проблемы со здоровьем, а также создает путаницу, из-за которой люди часто опаздывают на встречи. Кроме того, Трамп увидел связь между сезонным переводом часов и ростом уровня преступности, так как световой день становится короче.

Американский лидер отметил, что граждане не хотят переводить часы. По его словам, эта необходимость всех «дискомбобулировала» (вывела из равновесия). Трамп подчеркнул, что люди хотят больше света и не желают менять время дважды в год.

В Соединенных Штатах перевод часов осуществляется во второе воскресенье марта и в первое воскресенье ноября. Для сравнения, в 2014 году Россия перешла на постоянное зимнее (поясное) время. В 2023 году президент России Владимир Путин подписал закон, который перевел новые регионы — Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области — на московский часовой пояс.

В январе 2026 года издание The New York Post (NYP) писало, что, когда американские военные использовали устройство под названием «дискомбобулятор» при задержании президента Венесуэлы Николаса Мадуро, это было похоже на интенсивную звуковую волну. По словам очевидца, он почувствовал, будто его голова взрывается изнутри. Сам Трамп ранее рассказывал, что название для этого оружия он придумал сам, описывая его дезориентирующее действие.

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