Трамп заявил об отказе Ирана от планов по ядерному оружию

Трамп заявил, что Иран отказался от планов по созданию ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран практически отказался от любых планов, связанных с получением ядерного оружия. При этом ранее иранские власти неоднократно заявляли, что не стремятся создать ядерное оружие.

Американский лидер также сообщил, что ему предстоит принять решение по Ирану, не раскрыв подробностей. Трамп при этом заявил, что считает Иран разгромленным и допустил завершение конфликта с республикой разными способами.

Ранее Тегеран и Вашингтон достигали договоренностей о прекращении боевых действий, однако позднее США возобновили удары по Ирану. В настоящее время стороны продолжают обсуждать возможность урегулирования конфликта, при этом позиции по ключевым вопросам остаются различными.

По данным Reuters, Иран через посредников продолжает предлагать условия для прекращения боевых действий и восстановления судоходства через Ормузский пролив. Вашингтон пока не принял последнее предложение Тегерана, а Трамп допустил возобновление ударов по Ирану.

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