В украинской столице прозвучали взрывы во время прибытия лидера немецких властей

Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный ракетный удар по транспортно-мостовой инфраструктуре Киева в момент, когда в украинскую столицу с официальным визитом прибыл кандидат на пост канцлера Германии от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц. Согласно сообщениям местных экстренных служб, попадание пришлось по одному из ключевых логистических мостов через Днепр.

В украинской столице сработали сирены воздушной тревоги, а движение поездов и автомобильного транспорта по поврежденному участку было временно перекрыто спасательными подразделениями. Целью удара называют нарушение военных цепочек поставок техники и боеприпасов с западных направлений к линии боевого соприкосновения.

Мерц прибыл в Киев для переговоров с высшим руководством Украины о поставках тяжелых дальнобойных вооружений и систем ПВО немецкого производства. Несмотря на атаку, график запланированных закрытых встреч и консультаций по безопасности был продолжен в защищенных правительственных бункерах.

Киев уже не будет прежним: вынесены основные мосты через Днепр