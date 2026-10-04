Удар по жилому сектору: в городе Газа погибли пять мирных жителей

Не менее пяти палестинцев, среди которых четыре женщины, погибли в результате ночного авиационного удара израильских ВВС по многоквартирному жилому дому в районе Рималь в городе Газа, сообщает издание The Express Tribune. По информации медицинской службы больницы «Аль-Шифа», среди погибших опознаны две женщины с дочерьми, а также молодой человек.

Руководство госпиталя также уточнило, что двое из пяти погибших являлись местными христианами; церемония прощания с ними состоялась в греческой православной церкви Святого Порфирия. Согласно публикациям региональных СМИ, израильские военные наносили удар по объектам, где предположительно находился высокопоставленный функционер движения ХАМАС Али аль-Амуди, однако армейское командование инцидент пока не комментировало.

Медицинские службы сектора фиксируют рост числа жертв среди гражданского населения на фоне точечных авианалетов и продолжающихся артиллерийских обстрелов городских кварталов.

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