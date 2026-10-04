Удары по позициям хуситов: правительственные силы Йемена начали атаку

Командование правительственных войск Йемена объявило о нанесении серии массированных ударов по военным объектам и складам повстанцев-хуситов движения «Ансар Аллах» в районе стратегического города Таиз, сообщает The Daily Star. Эскалация боевых действий последовала за ударом хуситов по саудовскому нефтехранилищу и ракетными обстрелами узлов связи в Сааде.

Эпицентром возобновившегося противостояния стала провинция Таиз, где в ходе позиционных боев и артиллерийских дуэлей за последние сутки погибли десятки комбатантов. На фоне вспышки насилия Всемирная продовольственная программа ООН предупредила о катастрофическом гуманитарном кризисе, заявив, что более трех четвертей населения страны лишены доступа к базовому питанию.

Параллельно в Эр-Рияде сообщили об ущербе гражданской инфраструктуре города Наджран от шального снаряда мятежников. Наблюдатели констатируют фактический срыв перемирия и переход противоборствующих сторон к масштабным наступательным операциям по всей линии фронта.

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