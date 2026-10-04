Уничтожены БПЛА, летевшие на Москву

Мэр Собянин: силы ПВО уничтожили пять летевших на Москву беспилотников

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пять беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы, были уничтожены системой противовоздушной обороны Министерства обороны России.

В публикации в своём канале на платформе «Макс» градоначальник уточнил, что на месте падения обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб.

Попытка пролёта беспилотников к Москве была пресечена силами ПВО, а профильные службы оперативно приступили к работе на местах, чтобы устранить возможные последствия БПЛА.

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