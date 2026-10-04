В Багдаде задержали подозреваемых в осквернении флагов США

В Ираке начали расследование после осквернения американских флагов

Иракские силовики в воскресенье задержали нескольких человек, подозреваемых в осквернении американских флагов во время парада в Багдаде. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Ирака.

Парад состоялся в субботу в честь впервые отмечавшегося Дня суверенитета Ирака. Во время мероприятия участники на автомобилях проехались по флагам США.

В воскресенье премьер-министр и главнокомандующий ВС Ирака Али аз-Зейди распорядился расследовать произошедшее. Власти заявили, что все причастные, чья вина будет доказана, понесут ответственность в соответствии с иракским законодательством.

В канцелярии премьера подчеркнули, что уважение к символам дружественных государств и их дипломатическим представительствам является обязательным. Ранее международная коалиция во главе с США завершила вывод своих войск из Ирака.

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