В Боснии 3,4 млн избирателей выбирают президиум, парламенты и местные власти

В воскресенье в Боснии и Герцеговине проходят всеобщие выборы. Голосование охватывает все уровни власти — от президиума страны до парламентов двух государствообразующих субъектов и местных органов управления.
Право голоса имеют 3,4 млн граждан. Им предстоит избрать трёх членов президиума — руководящего органа, представляющего три основные этноконфессиональные группы: мусульман‑боснийцев, католиков‑хорватов и православных сербов. За эти места борются десять кандидатов: четверо от боснийцев, трое от сербов и трое от хорватов.
Избиратели Мусульмано‑Хорватской федерации голосуют за представителей от боснийцев и хорватов, а жители Республики Сербской — за сербского кандидата.
Помимо этого, в обоих субъектах проходят выборы президентов. В Республике Сербской зарегистрированы 12 претендентов, в Мусульмано‑Хорватской федерации — четверо.
В парламентских выборах участвуют представители 75 партий и 29 коалиций. Страна избирает депутатов парламентской ассамблеи, а также законодательных органов двух субъектов — Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины.
Босния и Герцеговина представляет собой сложную федеративную систему, сформированную после Дейтонских соглашений. Президиум из трёх членов обеспечивает коллективное руководство страной, а федеральные полномочия распространяются на внешнюю политику и оборону.
Предварительные результаты будут поступать по мере подсчёта голосов.
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