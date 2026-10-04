В Боснии и Герцеговине закрылись участки: явка составила 32,2%

В Боснии и Герцеговине завершилось голосование на всеобщих выборах

Избирательные участки на всеобщих выборах в Боснии и Герцеговине завершили работу в 19:00 по местному времени. По данным Центральной избирательной комиссии, к моменту закрытия проголосовали около 1,1 млн человек из более чем 3,4 млн зарегистрированных избирателей. Явка составила 32,2%.

Наиболее активно голосовали жители Республики Сербской: там показатель достиг 37,28%. В Федерации Боснии и Герцеговины явка составила 30,03%.

По итогам выборов сформируют новый состав Президиума страны, Палаты представителей и законодательных органов двух энтитетов. В Республике Сербской также выбирали президента.

За места в органах власти боролись представители 75 партий, 29 коалиций и четыре независимых кандидата. Основными претендентами на пост главы РС считались премьер-министр энтитета Саво Минич, которого выдвинул правящий Союз независимых социал-демократов, и оппозиционер Бранко Блануша.

Босния и Герцеговина включает Федерацию БиГ, Республику Сербскую и округ Брчко. Система управления страны предусматривает представительство трёх основных народов: бошняков, сербов и хорватов.

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