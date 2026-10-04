В Бразилии стартовали президентские выборы

В Бразилии открылись избирательные участки: граждане страны выбирают президента.

Главными соперниками на выборах стали действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва от левой Партии трудящихся и Флавио Болсонару — крайне правый сенатор, старший сын бывшего президента Жаира Болсонару.

Чтобы одержать победу уже в первом туре, кандидатам необходимо заручиться поддержкой более 50% избирателей. Если ни один из них не достигнет этого порога, 25 октября пройдёт второй тур.

Участки работают до 17:00 по местному времени (23:00 мск). Предварительные итоги голосования, как ожидается, станут известны после 21:00 (03:00 мск).

Кроме президентской гонки, бразильцы в этот день определят состав национального конгресса, а также выберут губернаторов всех 27 штатов страны.

Читайте также: Фаворит русскоязычного электората уверенно проходит в парламент Латвии