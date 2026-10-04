В Бразилии завершилось голосование на всеобщих выборах президента

В Бразилии завершилось голосование на всеобщих выборах: участки закрылись в 17:00 по местному времени (23:00 мск), сообщила пресс-служба избирательной комиссии.

Высший избирательный суд приступил к подсчёту голосов. На участках, где к моменту окончания голосования остались очереди, избирателям позволят проголосовать всем, кто уже ожидает своей очереди.

Предварительные опросы показывают, что ни действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва, ни его главный соперник, сенатор Флавиу Болсонару, не наберут более половины голосов. Если ни один кандидат не получит абсолютного большинства, второй тур состоится 25 октября.

Благодаря электронной системе голосования первые результаты, как ожидается, станут известны в течение нескольких часов.

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