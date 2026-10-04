Группа депутатов Европейского парламента выступила с инициативой передать замороженные российские активы, общая сумма которых превышает двести миллиардов евро, что составляет порядка 18,7 триллиона рублей, под прямой контроль Европейской комиссии. Об этом сообщает французское издание Les Échos, отмечая, что на фоне острой ситуации вокруг Украины дискуссия о судьбе российских средств вновь оказывается в центре внимания европейских политиков.

По данным газеты, сто двадцать два депутата уже подписали соответствующее письмо с призывом вернуться к обсуждению данного вопроса и возобновить работу над механизмом, который позволил бы направить эти средства Киеву. Авторы инициативы предлагают перевести активы из депозитария Euroclear в структуру, которая напрямую управлялась бы Европейской комиссией, что, по их замыслу, дало бы Брюсселю более широкие возможности для распоряжения замороженными фондами и их последующей передачи украинской стороне.

Таким образом, тема российских активов, которая уже не первый месяц обсуждается в европейских институтах, получает новое развитие, поскольку парламентарии настаивают на пересмотре существующего порядка и на создании более прямого и контролируемого механизма. Следует напомнить, что ранее директор департамента европейских проблем министерства иностранных дел России Владислав Масленников заявлял, что Москва выверенно и адресно ответит странам Европейского союза в случае изъятия её замороженных активов, давая тем самым понять, что российская сторона рассматривает любые шаги по конфискации таких средств как недружественные и оставляет за собой право на ответные меры.

Инициатива европарламентариев, если она получит дальнейшее продвижение, может существенно обострить отношения между Россией и Евросоюзом и добавить напряжённости в и без того сложную ситуацию вокруг украинского конфликта.

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