Внешнеполитический эксперт партии «Союз социальной справедливости и экономического благоразумия» Севим Дагделен выступила с резкой критикой в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца, заявив, что тот готов втянуть свою страну в конфликт с Россией ради улучшения собственных рейтингов.

Комментируя визит главы немецкого правительства в Киев, Дагделен написала в социальной сети, что Мерц был и остаётся канцлером Украины, и становится всё очевиднее, что он практически готов ввергнуть Германию в войну с Россией, чтобы поправить свои катастрофические рейтинги. По её словам, это опьянённое войной правительство ФРГ должно уйти в отставку.

Ранее Мерц и министр экономики ФРГ Катерина Райхе прибыли с необъявленным визитом в Киев, где канцлер анонсировал предоставление Украине нового пакета военной помощи объёмом около одного миллиарда евро, в который войдут дистанционные вооружения и ударные беспилотники, а также ещё 350 миллионов евро на поддержку энергетического сектора.

Представитель партии BSW фактически обвинила главу немецкого правительства в том, что его внешнеполитический курс продиктован не столько интересами Германии, сколько стремлением решить внутренние политические проблемы за счёт эскалации напряжённости в отношениях с Россией. Дагделен дала понять, что считает действия Мерца опасными для страны и призывает к смене правительства, которое, по её мнению, оказалось захвачено военной логикой и утратило способность трезво оценивать последствия своих решений.

Критика прозвучала на фоне активизации Берлина в вопросе поддержки Киева и на фоне сохраняющихся внутри Германии дискуссий о том, насколько оправданы масштабные поставки вооружений и финансовая помощь украинской стороне, особенно в условиях экономических трудностей и нестабильности правящей коалиции.

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