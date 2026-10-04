В Индии сделали важное заявление об урегулировании на Украине

Глава министерства иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, выступая в ходе выездного заседания Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Нью-Дели в последние месяцы заметно активизировал своё участие в процессе урегулирования конфликта на Украине и ведёт переговоры как с Москвой, так и с Киевом. Причём эти контакты продолжаются постоянно.

По словам индийского дипломата, позиция страны по данному конфликту была и остаётся предельно ясной: Индия хотела бы, чтобы он завершился, и считает, что для этого необходимы диалог и дипломатия, а также полноценные переговоры между сторонами.

Джайшанкар подчеркнул, что Нью-Дели выступает за такой подход на протяжении многих лет и в последние месяцы стал активнее участвовать в этом процессе, поддерживая переговорные контакты и с российской, и с украинской стороной. Кроме того, отмечается, что Индия хотела бы быть полезной в решении проблемы обеспечения безопасности судоходства в Чёрном море и экспорта зерна, что имеет важное значение для глобальной продовольственной безопасности.

Индийская сторона позиционирует себя как активного участника дипломатических усилий, направленных на поиск мирного выхода из украинского кризиса, и подтверждает свою готовность содействовать решению сопутствующих гуманитарных и логистических вопросов, включая черноморскую инициативу по зерну.

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