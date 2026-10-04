В Иране обратились к США с важным призывом

Глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики Иран Аббас Арагчи, выступая перед иностранными послами, обратился к Соединённым Штатам с призывом отказаться от силовой риторики и выбрать путь разума и дипломатии. Он подчеркнул, что Тегеран рассчитывает на то, что американская сторона проявит здравомыслие и предпочтёт урегулирование спорных вопросов за столом переговоров, однако при этом подчеркнул, что Иран сохраняет полную готовность ответить на любой сценарий, связанный с применением силы.

По словам министра, если Вашингтон вновь решит прибегнуть к военным методам, иранская сторона встретит такой поворот событий с беспрецедентной подготовкой и примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и безопасности. В то же время Арагчи дал понять, что дверь для дипломатического диалога остаётся открытой и Тегеран готов к конструктивному взаимодействию, если США проявят встречную готовность к переговорам.

Руководитель иранской дипломатии также отметил, что многолетняя политика давления, включая введение новых ограничений и санкций, на практике доказала свою абсолютную неэффективность и неспособность привести к желаемым для Вашингтона результатам. Он напомнил, что в прошлом Соединённые Штаты уже терпели неудачи как на поле боя, так и в дипломатической сфере, и это наглядно демонстрирует бесперспективность дальнейших попыток решить проблему силовым путём или за счёт усиления санкционного режима. По убеждению Арагчи, ни военного, ни санкционного решения существующих разногласий не существует в принципе.

Единственным реальным выходом из сложившейся ситуации глава МИД Ирана назвал урегулирование путём переговоров, которое должно быть основано на принципах справедливости и честности, а также достойное дипломатическое решение, способное положить конец тому, что Тегеран характеризует как незаконную и несправедливую агрессию против республики.

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