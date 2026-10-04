...
 telegram «MK»
Выбрать регион
$ 84.9 94.97
...
 Свежий номер Подписка

Политика 1321

В Иране обратились к США с важным призывом

Глава МИД Ирана Арагчи призвал США выбрать "путь здравого смысла" вместо войны

Глава МИД Ирана Арагчи призвал США выбрать "путь здравого смысла" вместо войны
Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT, Петр Осинцев

Глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики Иран Аббас Арагчи, выступая перед иностранными послами, обратился к Соединённым Штатам с призывом отказаться от силовой риторики и выбрать путь разума и дипломатии. Он подчеркнул, что Тегеран рассчитывает на то, что американская сторона проявит здравомыслие и предпочтёт урегулирование спорных вопросов за столом переговоров, однако при этом подчеркнул, что Иран сохраняет полную готовность ответить на любой сценарий, связанный с применением силы. 

По словам министра, если Вашингтон вновь решит прибегнуть к военным методам, иранская сторона встретит такой поворот событий с беспрецедентной подготовкой и примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и безопасности. В то же время Арагчи дал понять, что дверь для дипломатического диалога остаётся открытой и Тегеран готов к конструктивному взаимодействию, если США проявят встречную готовность к переговорам. 

Руководитель иранской дипломатии также отметил, что многолетняя политика давления, включая введение новых ограничений и санкций, на практике доказала свою абсолютную неэффективность и неспособность привести к желаемым для Вашингтона результатам. Он напомнил, что в прошлом Соединённые Штаты уже терпели неудачи как на поле боя, так и в дипломатической сфере, и это наглядно демонстрирует бесперспективность дальнейших попыток решить проблему силовым путём или за счёт усиления санкционного режима. По убеждению Арагчи, ни военного, ни санкционного решения существующих разногласий не существует в принципе. 

Единственным реальным выходом из сложившейся ситуации глава МИД Ирана назвал урегулирование путём переговоров, которое должно быть основано на принципах справедливости и честности, а также достойное дипломатическое решение, способное положить конец тому, что Тегеран характеризует как незаконную и несправедливую агрессию против республики.

Читайте материалы на данную тему: "Военные будни: тысячи молодых моряков США адаптируются к войне против Ирана"

"Европа прогнулась под требования США и распечатала запасы дизеля"

"МК" в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом".

Подписаться

Автор:
МИД РФ США Вашингтон Иран