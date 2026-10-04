В Иране обсуждают возможный выход из ДНЯО

МИД Ирана заявил о серьёзных дискуссиях вокруг будущего участия в ДНЯО

В Иране обсуждают возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия, однако пока страна остаётся его участницей и продолжает выполнять взятые на себя обязательства. Об этом заявил представитель МИД республики Эсмаил Багаи.

По его словам, вопрос всерьёз рассматривают экспертные круги. Багаи отметил, что Тегеран, несмотря на соблюдение условий договора, подвергался нападкам, и подчеркнул: участники ДНЯО должны иметь возможность пользоваться предусмотренными соглашением правами.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что дальнейшие действия будут зависеть от решения компетентных органов. МИД Ирана, по его словам, будет следовать этому решению.

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