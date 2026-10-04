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Политика 987

В Иране предложили США выбрать между дипломатией и ракетами

Иранский депутат поставил США перед выбором между переговорами и ракетами

Иранский депутат поставил США перед выбором между переговорами и ракетами
Фото: Сгенерировано нейросетью ChatGPT/Екатерина Жилкина

Член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Резаи заявил, что США должны выбрать между договоренностями с Тегераном и его ракетным потенциалом. Его слова приводит агентство Tasnim.

По словам иранского парламентария, позиция Тегерана в отношении Вашингтона остается однозначной. «Американцы должны либо сдаться перед нашими дипломатами, либо сдаться перед иранскими ракетами», — заявил Резаи.

Он добавил, что других вариантов взаимодействия с Соединенными Штатами иранская сторона не предлагает.

 

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Автор:
США Иран Вашингтон

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