В Иране предложили США выбрать между дипломатией и ракетами

Иранский депутат поставил США перед выбором между переговорами и ракетами

Член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Резаи заявил, что США должны выбрать между договоренностями с Тегераном и его ракетным потенциалом. Его слова приводит агентство Tasnim.

По словам иранского парламентария, позиция Тегерана в отношении Вашингтона остается однозначной. «Американцы должны либо сдаться перед нашими дипломатами, либо сдаться перед иранскими ракетами», — заявил Резаи.

Он добавил, что других вариантов взаимодействия с Соединенными Штатами иранская сторона не предлагает.