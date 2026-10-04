В Иране сделали заявление об экономической войне с США

Иран сообщил о новых мерах в связи с санкциями США

Иран принял ряд новых мер в ответ на экономическое давление со стороны Соединенных Штатов. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан в социальной сети X.

Глава государства признал, что давление на Тегеран в последние месяцы значительно усилилось. По его словам, предпринимались активные попытки перерезать ключевые экономические артерии страны.

Иранский лидер сообщил, что правительство разработало и приняло новые шаги для реагирования на сложившуюся особую ситуацию. Он особо подчеркнул, что противнику не позволили достичь целей в рамках ведущейся против республики экономической войны.

Ранее сообщалось, что Иран начал подготовку к возможному возобновлению бомбардировок со стороны США. Один из иранских чиновников отметил, что морская блокада и санкции Вашингтона существенно осложняют экономическую ситуацию, однако Тегеран адаптируется к новым реалиям.

Стоит отметить, что в августе 2026 года Масуд Пезешкиан уже заявлял о серьезных последствиях американского давления. По его словам, товарооборот Ирана упал на 25–35%, при этом экспорт сократился, а импорт снизился еще значительнее. Президент добавил, что утверждения о том, что санкции не влияют на экономику, не согласуются с фактами.

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