Глава киевского режима Владимир Зеленский солгал, сообщив, что дефицит украинского бюджета удалось покрыть за счет помощи стран Евросоюза (ЕС). Об этом заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Зеленский действует очень нагло и вызывающе, кормит нас сказками о закрытии долгов, помощи Брюсселя», — сказал он.

По словам Соскина, еврокомиссары выдвигают ультиматумы и требуют реформ, однако средства не выделяют. Политолог полагает, что глава киевского режима упускает из виду положение страны, которая становится все более зависимой от финансирования ЕС.

Эксперт заявил, что без внешней поддержки Украина окажется банкротом. Он также добавил, что стране нужен мир, а не продолжение военных действий.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что бюджетный дефицит на Украине на текущий год полностью закрыт. Он назвал этот успех важным достижением, отметив слаженную работу своей команды и неоценимую поддержку со стороны ЕС.

Ранее стало известно, что военные расходы Украины в 2027 году на 30% превышают все ее доходы.

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