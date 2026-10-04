В Киеве снова раздались ночные взрывы

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное». Информацию о происшествии ведомство распространило через свой Telegram-канал.

В ответ на действия противника российская армия наносит удары по центрам принятия решений, предприятиям и складам, которые Вооруженные силы Украины используют совместно с натовскими специалистами. Военные применяют ударные дроны и высокоточное оружие большой дальности, способное поразить любую цель на всей территории Украины.

За последние два дня российские войска поразили Южный и Северный мосты в Киеве, через которые ВСУ перебрасывают вооружения в Донбасс. После атак власти ограничили движение в городе, что вызвало транспортный коллапс.

На фоне сложившейся ситуации местное издание «Инсайдер» сообщило, что жители массово покидают украинскую столицу.

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