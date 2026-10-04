В Китае раскрыли, как Путин одной фразой ответил на выпад Эстонии

Президент России Владимир Путин отреагировал на резонансные слова министра обороны Эстонии Мартина Херема о возможном противостоянии с Россией. Китайские журналисты обратили внимание на то, что российский лидер ответил на заявление представителя страны НАТО сарказмом и сопоставил население Эстонии с численностью российской армии.

Поводом для дискуссии стали высказывания Херема о том, что Эстонии было бы разумнее нанести удар по России первой, а не ждать возможного нападения. После того как его слова вызвали широкий резонанс, эстонский министр попытался снизить градус напряженности и назвал свое заявление «наполовину шуткой».

Однако история на этом не закончилась. Журналисты попросили Путина прокомментировать прозвучавшие из Таллина слова. Российский президент назвал происходящее политической клоунадой и вспомнил известное выражение о цирке, который уехал, и оставшихся клоунах.

Затем Путин перешел к цифрам. Он напомнил, что население Эстонии составляет примерно 1,3 млн человек, тогда как численность одной только российской армии достигает 1,535 млн человек.

Авторы китайского Sohu сочли такой ответ показательным. По их оценке, российский президент сначала использовал иронию, а затем продемонстрировал несопоставимость возможностей двух государств при помощи простого сравнения численности.

Китайские журналисты также обратили внимание на реакцию внутри самой Эстонии. По их версии, громкие заявления Таллина связаны с расчетом на поддержку более крупных союзников по НАТО, однако после возникшего резонанса эстонским властям пришлось дополнительно разъяснять свою позицию.

На фоне слов Херема представители эстонской дипломатии заявляли, что признаков подготовки российского нападения на НАТО в настоящее время нет. В Sohu расценили это как попытку снизить напряженность вокруг прозвучавшего ранее заявления.

В китайском издании пришли к выводу, что саркастический ответ Путина поставил Таллин в неудобное положение. Вместо развернутой полемики российский президент ограничился сравнением населения Эстонии с численностью армии России, которое и стало центральным эпизодом возникшей дискуссии.

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