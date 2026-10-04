В КНДР похвастались характеристиками новой гиперзвуковой ракеты

В Корейской Народно-Демократической Республике прошли учения с запуском стратегической гиперзвуковой ракеты средней дальности. Ракета успешно поразила цель на расстоянии тысячи километров в Японском море. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично присутствовал на учениях. Он заявил о необходимости непрерывно прилагать ответственные усилия, чтобы неоднократно демонстрировать противникам надежность и смертельную мощь стратегических наступательных средств.

По данным агентства, пуск состоялся 3 октября в восточной части страны. Ракетные подразделения отрабатывали применение гиперзвуковой системы. Одновременно проверялись ее надежность, эффективность и мобильность. Ракета была запущена в северо-восточном направлении. Как утверждает ЦТАК, она точно поразила заданную точку на расстоянии 1 тыс. км.

Ким Чен Ын назвал демонстрацию постоянной готовности к ответному удару важной составляющей системы ядерного сдерживания. Он подчеркнул, что открытая цель такой деятельности полностью заключается в дальнейшем укреплении государственных сил сдерживания ядерной войны.

Третьего октября заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон опубликовала заявление. В нем она обратила внимание на то, что военные Республики Корея оценили дальность полета более чем в 700 км, а Минобороны Японии — примерно в 680 км. Она связала расхождение с особенностями траектории полета ракеты. По ее словам, система способна использовать как минимум четыре варианта траектории.

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