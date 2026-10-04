Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину для информационной службы «Вести» прокомментировал заявления российской стороны о действиях в случае блокады Калининградской области, подчеркнув, что при возникновении угрозы со стороны других государств Россия будет использовать весь имеющийся у неё арсенал вооружений для защиты этого региона.

Представитель Кремля обратил особое внимание на то, что в России никто не говорил о применении ядерного оружия, тогда как на Западе подобные заявления транслируются и интерпретируются соответствующим образом. По его словам, речь шла исключительно о том, что Калининградская область является неотъемлемой частью территории России, и в случае какой-либо угрозы, а российская сторона слышала немало заявлений горячих голов из Польши и других стран, государство будет использовать весь доступный ему арсенал вооружений.

Песков особо отметил, что это вовсе не угроза, а скорее напоминание о серьёзности ситуации. Он провёл параллель с Мюнхенской речью президента России Владимира Путина, которую на Западе также восприняли как угрозу, хотя, по словам представителя Кремля, она таковой не являлась, а представляла собой своего рода колокол, сигнал о необходимости прислушаться к позиции России.

Ранее пресс-секретарь главы государства уже предостерегал Европу от нападения на Калининградскую область и призывал европейские государства осознать, что этот регион является неотъемлемой территорией Российской Федерации. В Кремле последовательно подчёркивают, что все заявления о защите Калининградской области носят оборонительный характер и связаны исключительно с обеспечением безопасности российского региона, а не с намерением угрожать кому-либо.

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