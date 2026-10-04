В Кремле сообщили о начале подготовки к новой прямой линии Путина

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил о том, что подготовка к очередной прямой линии с главой государства Владимиром Путиным уже стартовала.

Об этом представитель Кремля рассказал журналисту программы «Вести» Павлу Зарубину, отметив, что работа над организацией этого традиционного для российской политической жизни мероприятия началась в текущем году. «Кстати, в этом году мы уже тоже приступили к подготовке прямой линии», — приводит его слова информационное агентство.

Прямая линия традиционно представляет собой формат, в рамках которого глава государства отвечает на вопросы жителей разных регионов страны, затрагивающие самые разные сферы — от социальной политики и здравоохранения до экономики, инфраструктуры и международной повестки. Мероприятие обычно собирает значительное количество обращений, которые поступают как в ходе самого эфира, так и заранее через специальные центры приёма.

Обычно о дате проведения прямой линии становится известно ближе к моменту её проведения, а сам формат нередко совмещается с большой пресс-конференцией президента. В предыдущие годы подобные мероприятия проходили в декабре, точная дата на этот раз пока не называется. .

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