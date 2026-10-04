Пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для информационной службы «Вести» заявил, что до тех пор, пока достижение мира мирными средствами остается невозможным, Россия будет воевать наотмашь.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что для российской стороны разрешение конфликта мирным путем находится в приоритете и является предпочтительным вариантом. Песков напомнил слова президента Владимира Путина о том, что Россия хочет мира и стремится достичь его именно мирными средствами, но, пока это невозможно, страна будет продолжать воевать и делать это наотмашь.

Представитель Кремля также предупредил, что те, кто посчитает возможным вынашивать планы по нанесению сокрушительного удара по России, заплатят за это свою цену — ту самую, которую сейчас платит Украина.

Это заявление продолжает серию комментариев представителя Кремля о готовности России защищать свои интересы и отвечать на любые угрозы, при этом подчёркивая, что именно мирный путь рассматривается как наиболее предпочтительный. Песков дал понять, что российская сторона не намерена проявлять сдержанность в военном плане, если возможности для переговоров и мирного урегулирования будут отсутствовать, и что ответственность за эскалацию, по его словам, ляжет на тех, кто вынашивает враждебные планы в отношении России.

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