Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс выступил с призывом наладить отношения с Россией. Об этом политик заявил в ходе своего выступления.

По мнению Юрканса, Рига находится в чрезмерной зависимости от Европейского союза и Соединенных Штатов. Эта зависимость, как подчеркнул экс-министр, проявляется в бюджетной сфере, вопросах обороны и внешней политике. Он отметил, что если государство не может самостоятельно составить бюджет и вынуждено согласовывать его с Брюсселем, то о реальном суверенитете и независимости говорить не приходится.

Юрканс указал, что курс на слепое следование общей линии Евросоюза привел к тому, что Латвия фактически повернулась спиной к России. При этом бывший глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Риге необходимо жить в мире с Москвой, поскольку страны являются географическими соседями.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о планах латвийских властей рассмотреть вопрос о запрете на пассажирские автобусные перевозки и транзит в Россию и Белоруссию. Предполагается, что данный запрет может вступить в силу уже в 2027 году.

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