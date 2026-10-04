В МИД России высказались о планах Казахстана ввести плату за въезд для россиян

МИД РФ: Казахстан не сообщал о планах ввести плату за въезд для россиян

Казахстан не уведомлял российскую сторону о планах ввести плату за электронное разрешение на въезд. Об этом заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник в интервью РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что в ведомстве никаких уведомлений на этот счет от казахстанских партнеров не получали, также как и не видели пока официальных заявлений по этому поводу.

По словам торгового представителя России в Казахстане Антона Логинова, система электронных разрешений QazETA в настоящее время функционирует в пилотном режиме.

На этом этапе получение документа является добровольным и бесплатным, а его отсутствие не может стать причиной для отказа во въезде.

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