В МИД России высказались о планах Казахстана ввести плату за въезд для россиян

Казахстан не уведомлял российскую сторону о планах ввести плату за электронное разрешение на въезд. Об этом заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник в интервью РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что в ведомстве никаких уведомлений на этот счет от казахстанских партнеров не получали, также как и не видели пока официальных заявлений по этому поводу.
По словам торгового представителя России в Казахстане Антона Логинова, система электронных разрешений QazETA в настоящее время функционирует в пилотном режиме.
На этом этапе получение документа является добровольным и бесплатным, а его отсутствие не может стать причиной для отказа во въезде.
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