В Одесской области загорелся завод

В Одесской области после атаки БПЛА загорелся маслоэкстракционный завод

В Черноморске Одесской области вспыхнул сильный пожар в результате ударов российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил Telegram-канал «Военный Осведомитель».

В публикации говорится о пожаре на территории маслоэкстракционного завода "«Украинская Черноморская Индустрия», где, предположительно, горят емкости с продукцией.

По данным канала, возгорание произошло после атаки беспилотников типа «Герань».

Ранее в Минобороны РФ сообщили об усилении ударов по военным и промышленным объектам Украины. В ведомстве пояснили, что это ответ на слова главы киевского режима Владимира Зеленского о намерении Киева продолжать атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Также в Минобороны РФ заявили об ударе по двум судам в Черном море.

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