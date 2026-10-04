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Политика 1058

В ОПЕК+ оценили риски для мировых поставок энергоресурсов

В ОПЕК+ предупредили о длительном восстановлении повреждённых энергообъектов

В ОПЕК+ предупредили о длительном восстановлении повреждённых энергообъектов
фото: сгенерировано нейросетью гигачат / кирилл озимко

Мониторинговый комитет ОПЕК+ предупредил, что повреждение энергетических объектов может надолго осложнить поставки энергоресурсов. Восстановление инфраструктуры, по оценке комитета, требует значительных затрат и времени, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Участники заседания также подчеркнули необходимость защищать международные морские маршруты, от которых зависит бесперебойная транспортировка энергоресурсов. Нарушения в работе таких путей и атаки на объекты энергетики, отмечается в документе, усиливают нестабильность на рынках и затрудняют совместные усилия стран ОПЕК+ по поддержанию баланса.

Кроме того, комитет рассмотрел текущую ситуацию на рынке и подтвердил значимость соглашения ОПЕК+ для сохранения стабильности в интересах производителей, потребителей и мировой экономики.

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