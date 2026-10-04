Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, выступая в эфире телеканала Polsat, заявил, что молодые украинцы должны вернуться на родину. По его словам, молодые люди украинского происхождения могли бы направлять свою энергию на фронт, а не растрачивать её в Польше и других странах.

Миллер подчеркнул, что если в Польше и в иных местах находятся тысячи молодых парней, которые здесь выплёскивают свою энергию, то пусть делают это на фронте на Украине. Это заявление прозвучало на фоне того, что в польских средствах массовой информации регулярно появляются сообщения о непристойном поведении граждан Украины.

Подобные высказывания отражают растущее в польском обществе раздражение в связи с присутствием большого числа украинских граждан и периодическими инцидентами с их участием, о которых сообщают местные медиа.

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