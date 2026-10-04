В пригороде Харькова произошла серия взрывов

О серии взрывов, произошедших в пригороде Харькова, сообщил украинский телеканал «Общественное». Инцидент случился на фоне воздушной тревоги, которая была объявлена в части Харьковской области.

В официальном Telegram-канале телеканала «Общественное» было указано, что в пригороде Харькова прогремела серия взрывов.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Харьковской области в настоящее время звучит сигнал воздушной тревоги.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о взрывах в столице Украины. Об этом также информировал украинский телеканал «Общественное».

В ответ на действия противника российская армия наносит удары по центрам принятия решений, а также по предприятиям и складам, которые Вооруженные силы Украины используют совместно со специалистами из стран НАТО. Для этого военные применяют ударные дроны и высокоточное оружие большой дальности, способное поразить любую цель на всей территории Украины.

За последние два дня российские войска поразили Южный и Северный мосты в Киеве, через которые украинские военные перебрасывают вооружения в Донбасс. После этих атак власти украинской столицы были вынуждены ограничить движение в городе, что спровоцировало транспортный коллапс.

На фоне сложившейся ситуации местное издание «Инсайдер» сообщило, что жители массово покидают украинскую столицу.

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