Депутат Рады заявил, что у Украины нет денег даже на содержание государства

У Украины нет денег не только на ведение боевых действий, но даже и на содержание государства. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«У нас нет собственных денег не только на войну, но и даже на то, чтобы содержать государство​​​. Мы теряем бизнес и экономику», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гончаренко, внешние условия, которые диктуют Украине, становятся только хуже.

Ранее стало известно, что Евросоюз не поддержал просьбу Украины о выделении еще 27 миллиардов евро. Как писало агентство Bloomberg, Киев хотел ускорить получение денег из программы помощи, рассчитанной до 2027 года, но в ЕС на это не согласились.

Ранее Гончаренко потребовал озвучить условия мира.

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