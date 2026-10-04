У Украины нет денег не только на ведение боевых действий, но даже и на содержание государства. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«У нас нет собственных денег не только на войну, но и даже на то, чтобы содержать государство. Мы теряем бизнес и экономику», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Гончаренко, внешние условия, которые диктуют Украине, становятся только хуже.
Ранее стало известно, что Евросоюз не поддержал просьбу Украины о выделении еще 27 миллиардов евро. Как писало агентство Bloomberg, Киев хотел ускорить получение денег из программы помощи, рассчитанной до 2027 года, но в ЕС на это не согласились.
Ранее Гончаренко потребовал озвучить условия мира.