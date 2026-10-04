В Швейцарии заявили о росте мошенничества из украинских кол-центров

Швейцарская полицейская сеть NEDIK, координирующая борьбу с цифровой преступностью, отмечает рост числа мошеннических случаев, связанных с украинскими кол-центрами. Об этом сообщила газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Конкретную статистику об ущербе ведомство не раскрывает. При этом власти кантона Берн несколько лет расследуют дело человека, которого подозревают в управлении несколькими кол-центрами в Киеве. На одной из связанных с ним платформ заявленный ущерб для Швейцарии составил около четырех миллионов франков.

В рамках международного расследования с участием швейцарских властей были выявлены четыре мошеннических кол-центра на Украине. Среди основных жертв, по данным NZZ, были граждане Швейцарии и Германии.

Издание также отмечает рост числа граждан Украины среди курьеров, которых задерживают в Швейцарии при получении денег у жертв мошенников. При этом пока не установлено, получали ли задержанные указания непосредственно из украинских кол-центров.

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