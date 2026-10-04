Министр энергетики Соединённых Штатов Крис Райт в интервью телеканалу CBS News заявил, что американские власти находятся в постоянном диалоге с Россией и Украиной по вопросу урегулирования кризиса. Согласно информации чиновника, президент страны Дональд Трамп неустанно трудится над урегулированием этого конфликта, что позволило бы существенно снизить цены на энергоносители.

По словам Райта, глава Белого дома хотел урегулировать конфликт ещё до того, как во второй раз стал президентом, и с обеими сторонами ведётся беспрерывный диалог с тем, чтобы добиться прекращения боевых действий. Американская сторона подтверждает, что поддерживает постоянные контакты как с Москвой, так и с Киевом, стремясь содействовать поиску выхода из сложившейся ситуации.

При этом Россия неоднократно подтверждала свою приверженность разрешению украинского кризиса дипломатическими средствами, но указывала, что власти в Киеве не готовы к урегулированию конфликта путём переговоров. Заявление Райта прозвучало на фоне сохраняющейся неопределённости вокруг перспектив мирного процесса, и в нём акцент сделан не только на дипломатических усилиях Вашингтона, но и на энергетической составляющей, поскольку снижение цен на энергоносители рассматривается американской администрацией как один из возможных положительных эффектов урегулирования.

Министр энергетики фактически увязал прекращение конфликта с улучшением ситуации на глобальных энергетических рынках, что отражает заинтересованность США в стабилизации цен и снижении нагрузки на собственную экономику. При этом в Москве неоднократно подчёркивали готовность к дипломатическому пути, возлагая ответственность за отсутствие прогресса на украинскую сторону.

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