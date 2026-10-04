В Судане авиаудар пришелся на грузовики ВПП ООН, погиб водитель

ST: в Судане при авиаударе по грузовикам ВПП ООН погиб водитель

В суданском штате Южный Кордофан в результате авиаудара погиб водитель грузовика, перевозившего продовольственную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП). Об этом проинформировал портал Sudan Tribune.

Согласно данным издания, удар пришёлся на два грузовика, нанятых ВПП, — они следовали по маршруту между городом Диллинг и административным центром штата Кадугли. Транспортные средства имели чёткие обозначения, свидетельствующие о их гуманитарном статусе. Сейчас ВПП выясняет детали инцидента и оценивает объём ущерба, нанесённого перевозимому продовольствию.

В организации подчеркнули, что это уже девятый случай атаки на операции ВПП в Судане в текущем году. До этого, 30 августа, в районе Диллинга в результате удара было уничтожено свыше 50 тонн гуманитарной продовольственной помощи.

ВПП настаивает на проведении быстрого и непредвзятого расследования случившегося, а также на привлечении виновных к ответственности. Организация требует от всех сторон конфликта соблюдать нормы международного гуманитарного права и гарантировать безопасность как гуманитарных грузов, так и сотрудников, задействованных в доставке помощи.

В Кадугли ВПП предоставляет продовольственную поддержку примерно 58 тысячам человек, которые пострадали из‑за продолжающихся боевых действий.

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