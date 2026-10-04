В тыловом районе СВО открылся подземный буддийский храм

В одном из тыловых районов специальной военной операции открылся подземный буддийский храм. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Военнослужащие группировки «Центр» приняли участие в церемонии открытия объекта.

«Военнослужащие соединения вели строительство в период ротации и отдыха после выполнения задач и свободное от тренировок время. Работы велись с соблюдением всех норм и канонов, предъявляемых к буддийским храмам», — пояснили в Минобороны.

Религиозное убранство для храма на фронт помогло доставить правительство Республики Тыва. Строение возведено с учётом всех традиционных требований. Высота потолков в храме составила более 3 метров, а общая площадь — 160 квадратных метров. Подземное сооружение предназначено для духовных нужд личного состава.

В зоне специальной военной операции для военнослужащих различных конфессий регулярно организуются места для отправления религиозных обрядов. Ранее стало известно, что российские военнослужащие группировки войск «Центр» возвели в зоне специальной военной операции первый полевой буддийский храм.

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