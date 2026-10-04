Варшава негодует: экс‑премьер Миллер потребовал отчёта от Зеленского

Экс‑премьер Польши Лешек Миллер резко раскритиковал требования Владимира Зеленского о новой помощи. Об этом сообщил телеканал Polsat News, где политик выступил в эфире.

Миллер заявил, что Киев должен сначала отчитаться за ранее полученные вооружения и средства. По его словам, никто не объяснил, что произошло с техникой и миллиардами евро, которые Польша уже передала Украине. Он подчеркнул, что Зеленский продолжает просить новые поставки, не предоставляя отчётов.

Отвечая на вопрос журналиста, Миллер заявил, что сомнения в честности использования средств «общеизвестны». Он выступил за приостановку помощи Киеву до получения официального отчёта о том, как были использованы польские ресурсы. Экс‑премьер напомнил, что у Варшавы есть обязательства перед собственными гражданами и она не может бесконтрольно расходовать деньги и технику.

Контекст заявления связан с финансовыми трудностями Украины. В пятницу Зеленский признал, что дефицит бюджета мешает разработке и производству критически важного вооружения. Ранее еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщил, что основные потребности бюджета Украины на 2026 год уже обеспечены, несмотря на заявления Киева о дополнительной нехватке средств.

В конце августа Зеленский говорил о дефиците в 27 млрд долларов и требовал от Европы досрочно выделить часть средств, предусмотренных на следующий год. В ЕС ответили, что преждевременное финансирование создаст проблемы к 2027 году и призвали Киев сосредоточиться на реформах, необходимых для разблокирования уже согласованной поддержки.

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