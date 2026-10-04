Век компромиссов: Ливан переосмысляет конституцию накануне 100-летия

Министерство культуры Ливана инициировало масштабную общественную и академическую программу «Между строк», приуроченную к приближающемуся столетнему юбилею ливанской конституции 1926 года, сообщает Asharq Al-Awsat. Проект направлен на детальный пересмотр и анализ фундаментальных принципов государственного устройства страны в условиях затяжного политического паралича и институционального кризиса.

Юристы, историки и общественные деятели обсуждают пределы конфессиональной модели распределения власти, которая за век своего существования неоднократно приводила к вакууму в руководстве республики. Эксперты отмечают, что текущая ситуация требует адаптации основного закона к современным реалиям для преодоления хронической межобщинной фрагментации и укрепления институтов гражданского общества.

Организаторы надеются, что серия круглых столов и публикаций станет отправной точкой для выработки общенационального консенсуса. На фоне региональной нестабильности укрепление суверенитета и перезапуск госаппарата рассматриваются как ключевое условие сохранения ливанской государственности.

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